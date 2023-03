Casarão de 1882 passará por restauro em Gravataí

O prefeito de Gracvataí, Luiz Zaffalon, assinou a ordem de início da restauração do Casarão dos Bina. O prédio histórico da cidade, construído em 1882, será recuperado, mantendo seu padrão original e também atenderá questões atuais como acessibilidade.

O estudo para a restauração do Casarão, localizado na rua Carlos Bina, bairro Moradas do Sobrado, foi realizado durante o ano passado. O trabalho identificou materiais e as cores originais utilizadas na construção; também permitiu a elaboração dos projetos complementares para as partes hidráulica, elétrica e estrutural.

"A reforma do Casarão sempre foi um desejo meu. Temos que preservar a história. A tradição e a cultura são fundamentais para o crescimento da nossa comunidade", disse o prefeito Luiz Zaffalon. A construção em estilo português foi erguida em uma área de 40 hectares e já abrigou a antiga Fundação Municipal do Meio Ambiente. Atualmente, a edificação está interditada pela Defesa Civil.