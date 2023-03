Passo Fundo vai conceder áreas para a instalação de indústrias

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, confirmou, nesta terça-feira (28), a publicação de um edital de concessão de áreas públicas para a atração de novos investimentos econômicos. De acordo com o prefeito, o objetivo da medida é ampliar o número de empreendimentos industriais instalados no município.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Diorges Oliveira, neste primeiro lote de concessões, a prefeitura fará a licitação de quatro áreas públicas. No edital, está previsto um intervalo de 15 dias entre cada processo licitatório, visando garantir que a análise de cada área seja feita respeitando todos os parâmetros legais orientados pelo edital. "São áreas públicas destinadas à atração de novos investimentos, porque estão situadas em regiões do município que já possuem outros empreendimentos instalados. Nosso objetivo principal é assegurar que os lotes serão concedidos para empresas que possuem projetos que, entre outras iniciativas, prevejam aumento de geração de emprego", comentou Oliveira.

O secretário explicou ainda que, entre as áreas que serão concedidas à iniciativa privada, há terrenos com benfeitorias e outros sem infraestrutura de construções, sendo possível aos empresários instalar diferentes tipos de empreendimentos industriais nos locais determinados pelo município do norte gaúcho. "Nossa expectativa é que estas áreas possam impulsionar a economia e o setor produtivo, possibilitando a abertura de novos postos de trabalho e contribuindo para o aumento da empregabilidade dos passo-fundenses", reforçou ele.

Ainda de acordo com o prefeito, o edital para a concessão das áreas públicas integra as ações do programa Acelera Passo Fundo, lançado em 2021, com a intenção de incentivar o desenvolvimento da economia local. "Com este programa já conseguimos atingir bons resultados: somos o quarto município do Estado em geração de emprego e a sexta economia no Rio Grande do Sul, por exemplo. Além disso, iniciativas como o Café com Emprego e a Escola das Profissões capacitam e integram as pessoas no mercado de trabalho, sendo eixos importantes da nossa gestão", resumiu Pedro.