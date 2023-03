Nove municípios gaúchos passam a integrar programa federal voltado para o fomento ao setor turístico

Santa Maria e mais oito municípios da região central passam a ser os primeiros do Estado a integrar o Programa da Regionalização do Turismo, política do Ministério do Turismo para impulsionar o segmento no país. A aprovação e inclusão no Programa ocorreu na semana passada. Agora, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Itaara, Júlio de Castilhos, Paraíso do Sul, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé e Toropi estão habilitados a participar de iniciativas de crédito e fomento do turismo junto ao Governo Federal.

André Farias, gerente de Projetos da Superintendência de Turismo da prefeitura de Santa Maria é o coordenador do Fórum Regional e Interlocutor Municipal junto ao Estado e ao Ministério do Turismo. Ele explica que o Programa de Regionalização do Turismo é uma iniciativa do Ministério do Turismo, que trabalha a convergência e a interação de todas as ações desempenhadas pelo governo federal, com estados e municípios brasileiros. "Foi um trabalho longo em conjunto dos outros municípios que tem uma importância política e administrativa gigante frente ao Ministério do Turismo. No ano passado, já tivemos êxito em regionalizar todos os nossos municípios da IGR e agora novamente", explica.

O objetivo principal da iniciativa é o de apoiar a estruturação dos destinos, a gestão e a promoção do turismo no país a partir de oi eixos estruturantes com vistas à promoção do desenvolvimento regional. A ideia é que, com a aprovação, os municípios ganhem força para elaborar ações voltadas ao tema.