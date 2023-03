Prefeitura firma novo contrato com empresa para gerir o HPS de Canoas

A prefeitura de Canoas assinou a homologação do contrato entre a Prefeitura de Canoas e o Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS) para a gestão do Hospital de Pronto-Socorro da cidade. O IAHCS já realizava a gestão da casa de saúde, de forma emergencial, desde 28 de setembro do ano passado.

Na época, o valor mensal do Termo de Colaboração entre o IAHCS e o município era de R$ 8,466 milhões. Com o atual contrato de cinco anos, o custo mensal será de R$ 8,226 milhões, trazendo uma economia de R$ 240 mil por mês e mais de R$ 2,8 milhões por ano.

Para o secretário da Saúde de Canoas, Aristeu Ismailow, o ato marca um futuro mais tranquilo para a instituição de saúde e para o município. "Trabalhamos muito para chegarmos neste contrato. É uma alegria vermos que finalmente o Pronto-Socorro de Canoas possui um contrato definitivo e não mais um emergencial, garantindo mais segurança e tranquilidade para todos, em especial os usuários", disse.

Marcelo Elísio Oliveira, diretor Administrativo do IAHCS, destaca a importância do hospital não apenas para Canoas, mas para todo o Estado. "Estamos muito felizes de continuarmos a frente deste importante hospital que serve de referência não apenas para os canoenses mas também para outros 102 municípios do Estado. Da nossa parte, continuaremos trabalhando duro para mantermos a qualidade dos serviços com foco em salvar vidas", concluiu.