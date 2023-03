Zoológico da UCS recebe dois animais para recuperação

Neste mês de março, o zoológico Universidade de Caxias do Sul (UCS) acolheu um exemplar da espécie veado catingueiro (Mazama gouazoubira). Resgatado pela Patrulha Ambiental da Brigada Militar, em Caxias do Sul, o animal tem aproximadamente três meses de vida. O filhote chegou à instituição no início do mês.

O médico veterinário responsável técnico pelo zoo, Gabriel Guerreiro Fiamenghi, conta que o exemplar da espécie ainda não se alimenta de sólidos, recebendo somente leite. Com uma laceração no membro pélvico esquerdo, recebe tratamento e segue em avaliação. "Ainda não se sabe quanto tempo vai ficar na UCS por se tratar de um filhote com pouco tempo de vida", explica.

Já outra espécie ameaçada de extinção na lista do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), um jacaré de papo-amarelo (Caiman latirostris) foi recebido para atendimento na semana passada. Relatos de seu resgate indicaram que o animal havia se alimentado de quase todos os peixes de um açude, assustando o dono da propriedade, no interior de Veranópolis, que acionou o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Bento Gonçalves, responsável pelo recolhimento do animal.

Durante um exame de imagem, a equipe local encontrou um projétil de arma de fogo no crânio do réptil, que recebe cuidados na instituição após cirurgia para remoção de um olho, perfurado pela bala. O jacaré permanecerá sob os cuidados zoológico, já que não tem condições de retornar à natureza. Exames e procedimentos foram realizados na estrutura do Instituto Hospitalar Veterinário do município.