Festival de Balonismo de Teutônia ganha datas

A segunda edição do Festival de Balonismo e Manobras Radicais de Teutônia já tem data marcada. Neste ano o evento será alusivo ao aniversário do município e ocorrerá entre os dias 26 a 28 de maio e 2 a 4 de junho, no Centro Administrativo, com diversificada programação.

Os balões chegarão á cidade no dia 26 de maio, com desfile pelas principais ruas, seguido do Night Glow (show de balões iluminados). Os passeios de balão pela cidade terão horários predefinidos aos sábados e domingos, no turno da tarde, e à noite haverá o show iluminado.

Além dos balões, haverá show de manobras radicais com carros, motocicletas, kart, caminhões e avião. Os passeios de balão e manobras de avião dependerão das condições climáticas. A programação, que contará com shows nacionais e espetáculos infantis nos dois finais de semana, será anunciada em breve.