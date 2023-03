Sapiranga recebe provas de downhill no fim de semana

O Morro Ferrabraz, em Sapiranga, será palco para a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill ocorrerá nos dias 1º e 2 de abril, sábado e domingo, na Villa Paiva. O evento é aberto para visitação do público e as inscrições dos atletas deverão ser feitas no local.

O evento é organizado pela Radical Sports, em parceria com a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e a Confederação Gaúcha de Ciclismo (FGC), com apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto. A disputa classificará os competidores para o Ranking Brasileiro de Downhill.

Os treinos iniciarão nos dois dias a partir das 9h30, e as classificatórias começam a tarde, às 13h, com as disputas nas categorias Estreante, Rígida Iniciante, Rígida Pró-Infanto, Feminino, Master C, Master D e PCD. A premiação ocorrerá a partir das 17h.

Para os atletas, as inscrições variam entre R$ 130,00 e R$ 180,00. Os cinco primeiros atletas de cada categoria serão premiados com troféus. Será cobrado dos participantes o equipamento completo de segurança para poder competir.