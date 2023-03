Iphae autoriza restauro de museu em Santo Antônio da Patrulha

O prefeito de Santo Antônio da Patrulha Rodrigo Massulo recebeu, em seu gabinete, a presidente da Fundação Museu Caldas Junior, Rosalva Rocha, e o arquiteto William Xavier. Na ocasião, eles entregaram ao prefeito o projeto de restauro do museu, bem como o documento de aprovação do mesmo junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae).

Agora, com o projeto aprovado pelo Iphae, a entidade pode buscar recursos para as obras de restauração através de leis de incentivo e patrocínios diretos. A aprovação pelo instituto era necessária devido ao prédio do museu ser tombado pelo Estado desde 2013.

O projeto feito pela prefeitura pretende solucionar as necessidades de conservação e preservação do prédio. Para isso, conta com vasta documentação, proposta formal e técnica, dentro dos parâmetros de qualidade mínima para uma obra de conservação em um bem tombado, bem como o cumprimento de todas as normas técnicas necessárias. O município, agora, tentará, junto a empresas, captar os recursos para a obra de restauro.