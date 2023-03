Hospital de Gravataí inaugura espaço de ensino e pesquisa

Trazer mais médicos, produzir conhecimento e ampliar a cobertura de saúde do Hospital Dom João Becker (HDJB). Esses são os objetivos traçados pela Santa Casa, a partir da inauguração nova área física de Ensino e Pesquisa e de Relacionamento com o Corpo Clínico em Gravataí, ocorrida nessa terça-feira (28). Com espaço praticamente quadriplicado, o local será base para professores e médicos residentes das universidades parceiras interagirem com os demais integrantes do corpo clínico.

O espaço conta com salas de prescrição, de estudo e de reuniões, além do estar médico. O Ensino e Pesquisa terá um espaço quatro vezes maior, localizado no sexto andar do hospital. "Desde 2021, sentíamos a necessidade de ampliar esse setor. Nossa parceria com as universidades cresceu de dois anos para cá e muitos médicos chegaram ao Dom João Becker. É fato que o hospital que tem área de ensino cresce nos indicadores de qualidade, pois professores de medicina altamente gabaritados passam a viver o dia a dia e tem a responsabilidade de transmitir a excelência do ensino aos residentes", afirma o diretor médico do Hospital Dom João Becker, Fernando Issa.

A casa de saúde conta, atualmente, com quatro programas de residência médica: ginecologia e obstetrícia, medicina interna, cirurgia geral e medicina intensiva. Agora, com a reestruturação, será possível ampliar para outras especialidades, segundo afirmou o superintendente do HDJB, Antonio Weston. De acordo com ele, uma "espiral do bem" é gerada a partir dos programas de residência, pois professores e alunos acabam motivando ainda mais os médicos que já atendem no hospital.