Gramado retoma discussão sobre concessão do Parque dos Pinheiros

A prefeitura de Gramado retomou, em março, as discussões para o lançamento do processo de concessão do Parque dos Pinheiros. O principal objetivo dessa etapa é promover a mobilização dos players que operam parques naturais, além de realizar melhorias no projeto, ampliar o alcance das informações e fomentar a participação dos interessados.

A concessão do Parque dos Pinheiros foi autorizada em 2019, com valor de investimentos estimado em R$ 29,06 milhões destinados nos dois primeiros anos da concessão. A modelagem foi atualizada e atualmente a concessão representa os seguintes investimentos: início da reforma e ampliação das infraestruturas do Parque (primeiro ano), conclusão das reforma e ampliação (segundo ano) e operação e manutenção permanente dos espaços (a partir do terceiro ano).

Além das melhorias da infraestrutura e implantação de novos atrativos (caminhada ecológica, tirolesa, arvorismo, escalada, trilhas, etc.), a concessão também prevê investimentos na área da segurança e estabilidade da barragem, além da gratuidade de ingresso aos moradores. Com a retomada das discussões sobre a concessão, a ideia é avançar até que seja definida a empresa que assumirá o local.