Passo Fundo Fashion mostra tendências do outono e inverno

Cores, texturas, acessórios, tudo o que estará na moda outono-inverno 2023 será apresentado nos dias 4 e 5 de abril, durante o Passo Fundo Fashion. O evento já se tornou uma das principais referências do ano para quem deseja acompanhar os lançamentos das novas coleções que estarão fazendo sucesso nas ruas durante os próximos meses. Os desfiles promovidos pelo Passo Fundo Shopping levarão para as passarelas as coleções de quase todas as lojas do empreendimento em dois dias de muitas novidades e novas ideias de looks.