Concessionária busca moradores que habitam as margens da RSC-287

O processo de regularização dos acessos às margens da RSC-287 avança para a etapa mais importante. A partir desta segunda-feira (27) até o dia 31 de agosto deste ano, equipes da concessionária Rota de Santa Maria vão percorrer todo o trecho da concessão, entre Tabaí e Santa Maria, para conversar com os moradores que possuem propriedades com acesso à rodovia. Ao todo, são 2,4 mil pontos do tipo no trecho que estão pendentes de regularização.

A medida está prevista no contrato de concessão firmado com o governo do Estado. Os profissionais responsáveis pelo trabalho estarão devidamente identificados. Para que o processo avance, o proprietário do imóvel junto ao acesso deverá aguardar o recebimento da notificação, que virá com a chegada do profissional habilitado. A partir desse momento, contam-se 30 dias para que deva fazer novo contato com a Rota de Santa Maria.

O roteiro de entrega das notificações vai variar de acordo com cada trecho da rodovia, iniciando por Tabaí. De acordo com coordenador de Meio Ambiente e Desapropriação da Concessionária, César Cruvinel, não é necessário entrar em contato com a Rota antes do recebimento da visita de notificação. "Nossas equipes estarão atuando para conversar com os responsáveis por cada um destes acessos. Importante ressaltar que a concessionária não irá fechá-los, mas sim dar início às regularizações", salienta. Já os responsáveis por acessos anteriormente regulados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e a pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) devem buscar a Rota de Santa Maria para nova atualização