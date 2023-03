Ação recolhe quase duas toneladas de lixo do rio Taquari

Mais de 60 voluntários realizaram, no sábado (25), uma ação de recolhimento de resíduos no rio Taquari. Conforme os organizadores, foi retirada 1,7 tonelada de lixo, 200 quilos a mais do que na edição anterior. Entre os materiais, muitos pneus, itens de ferro, sofás e televisores.

A mobilização marcou o Dia Mundial da Água."Esta atividade representa mais um passo em direção à qualidade de vida da população. A limpeza preserva não apenas os rios, mas também a vida daqueles que moram no entorno. O acúmulo de lixo causa forte impacto ambiental, além de contribuir com a transmissão de diversas doenças", destaca a coordenadora da Defesa Civil, Cleonice Almeida.

A coordenadora do departamento de Meio Ambiente, Marília Juliano de Souza, lamenta que ainda são retirados resíduos do rio Taquari. "Infelizmente ainda encontramos uma quantidade significativa de resíduos nas margens do nosso rio, isso é uma questão de falta de consciência coletiva. Precisamos cultivar em cada um de nós, valores que gerem compreensão e bons hábitos, pelo direito de usufruir temos o dever de cuidar e preservar. Esperamos que ações como esta despertem a consciência ambiental coletiva, que a nossa preocupação não esteja focada apenas em retirar aqueles resíduos, e sim, em impedir que eles cheguem até lá", afirma.

Para um dos organizadores do evento, Leandro da Cruz Vargas, do setor de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Cooperativa Certaja, a ação ambiental deste ano foi diferente pela participação da comunidade. "Nesta ação, que é coletiva, não faltou engajamento das empresas locais, entidades, órgãos governamentais, associações, barqueiros e, principalmente, voluntários que realmente vestiram a camiseta. Percebi uma harmonia entre as pessoas e uma vontade de mostrar para as comunidades que lixo tem destino correto. O objetivo não é limpar as margens do rio, e sim conscientizar sobre hábitos sustentáveis e saudáveis para ajudar o meio ambiente e consequentemente as pessoas", ressalta.