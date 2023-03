Estado fará obra de acesso à Nova Palma pela ERS-149

O governador Eduardo Leite assinou, no sábado (25), a ordem de início da obra do acesso municipal a Pinhal Grande a partir da ligação com Nova Palma, na ERS-149, em uma cerimônia realizada na Câmara de Vereadores de Nova Palma. O investimento na pavimentação do trecho é de R$ 15,7 milhões em recursos do Estado.

A empresa Della Pasqua Engenharia, de Santa Maria, foi a vencedora da licitação para a execução da obra. Serão pavimentados 5,2 quilômetros, como explicou o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. "O segmento total tem cerca de 29 quilômetros, mas havia dois pequenos segmentos remanescentes, que contabilizam 5,2 quilômetros ainda sem pavimentação. Com a assinatura da ordem de início, a empresa terá até 15 dias para iniciar as obras que completarão a ligação", explicou.

Leite falou sobre a importância da proximidade entre Estado e municípios para viabilizar obras de infraestrutura e destacou o impacto do acesso asfáltico. "O asfalto é algo tão demandado porque com ele vem qualidade de vida para a população e também segurança, já que o tráfego em uma via pavimentada é mais seguro. Além disso, melhora o escoamento da produção e a mobilidade de quem se desloca pela região", disse.