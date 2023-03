Gravataí dobra a capacidade da escola cívico-militar, que passa a atender 700 alunos

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, entregou, nesta segunda-feira (27), a ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cívico-Militar Murialdo. Com as 11 novas salas modulares, a capacidade de atendimento da escola dobrou, passando a atender 700 alunos.

No espaço, que tinha apenas características rurais, também foram construídos dois banheiros, sendo um com acessibilidade. Além disso, o pátio foi totalmente revitalizado com blocos de concreto, pensando na qualidade de vida dos alunos. Em sua fala o prefeito Luiz Zaffalon lembrou que essa é a primeira escola cívico-militar de Gravataí e a única rural do Brasil. "Queremos ter mais dessas, acreditamos que a ordem, o amor pelo país e a disciplina resultam em um cidadão melhor para sociedade", destacou Zaffa.

Sobre o sistema de aprendizagem, a secretária da Educação, Magda Ely, reforçou que o pedagógico continua sendo competência dos professores e que o trabalho desenvolvido pelos militares nos pátios da escola já vem apresentando resultados positivos dentro e fora das salas de aula. "Vemos alunos com mudanças nítidas no comportamento junto à comunidade escolar e isso tem auxiliado no processo de aprendizagem", reforçou a secretária.

Já atendendo cerca de 680 alunos, desde o início do ano letivo, o diretor da escola, Juarez Cardoso agradeceu o empenho em promover uma educação de qualidade para os alunos. "Tenho certeza que o que está sendo ensinado aqui, tanto dentro quanto fora da sala de aula, será levado para o resto da vida dos alunos", disse o diretor do educandário.