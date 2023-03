UFSM e empresas iniciam estudo sobre de luz artificial para produção de plantas na cidade de Júlio de Castilhos

Um projeto de pesquisa para estudar como a iluminação artificial pode melhorar a produção de flores teve início na semana passada na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A pesquisa está sendo conduzida na propriedade do casal de produtores de flores Leonir Fátima e Clóvis Fernando de Freitas, em Júlio de Castilhos.

O estudo inédito é conduzido pelo Grupo Gedre, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, a equipe PhenoGlad da UFSM e a Intral Iluminação Inteligente e vai gerar informações que terão aplicação prática para produtores de flores no Brasil e no exterior. Segundo o professor do Centro de Tecnologia da UFSM e coordenador do Gedre, Marco Antônio Dalla Costa, o desenvolvimento desse projeto abarcando diferentes grupos de pesquisa da universidade e as empresas resultará em transferência de tecnologia da academia para a indústria.

A propriedade de Leonir e Clóvis, onde está sendo realizado o experimento em iluminação artificial, sediou na semana passada uma oficina técnica sobre arranjos florais. O evento fez parte da 11ª fase do projeto Flores para Todos, que está em andamento em vários pontos do Brasil desde janeiro.

Segundo o professor Nereu Augusto Streck, coordenador nacional do Flores para Todos e da Equipe PhenoGlad, a oficina fez parte da etapa avançada de qualificação dos produtores do projeto. "Os produtores iniciam no projeto aprendendo a cultivar flores de corte de forma sustentável, depois constroem sua clientela e agora são qualificados com as técnicas mais modernas e mundialmente usadas na arte floral", explica. "É com a arte floral que os agricultores agregam valor às flores que produzem, gerando renda na propriedade e assim tendo sustentabilidade social, ambiental e econômica", acrescenta.