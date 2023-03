Projeto que engloba 14 cidades do Vale do Rio Pardo é lançado

Com o objetivo de aprimorar o turismo na região e tornar os municípios mais competitivos no cenário estadual, foi lançado o projeto Qualifica Turismo Vale do Rio Pardo. A assinatura da parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Sicredi Vale do Rio Pardo RS, Sicredi Centro Serra RS, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo (Aturvarp), ocorreu durante o 14º Seminário Regional de Turismo Rural, realizado na 21ª Expoagro Afubra.

O Qualifica Turismo vai prestar consultoria para 40 empreendimentos turísticos de 14 municípios da região. A qualificação dos projetos, envolvendo empresas de hospedagem, alimentação, atrativos turísticos e agências de turismo, vai ocorrer de abril a março de 2024, com a realização de visitas técnicas e consultoria de acordo com as necessidades de cada empresa.

De acordo com a gerente do Sebrae RS dos Vales do Taquari e Rio Pardo, Liane Portantiolo Klein, a consultoria contará com duas etapas, coletiva e individual. Na coletiva, as empresas vão fazer visita técnica a outros destinos estaduais e aprenderão sobre posicionamento digital, ensaios fotográficos para o turismo e oficinas de finanças. Já nas individuais, que terão 35 horas, a empresa pode escolher entre consultoria de negócios, consultoria de identidade visual de marca, consultoria de aperfeiçoamento do produto turístico ou consultoria de marketing. "O Qualifica é um importante reforço para o turismo da nossa região e para empreendimentos, que poderão melhorar sua performance em diversas áreas do negócio", enfatizou o presidente da Aturvarp, Djalmar Marquardt.