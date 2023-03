Projeto com abelhas sem ferrão é realizado em áreas do Pampa gaúcho

O Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel do Brasil. Para fortalecer ainda mais a produção gaúcha, além de proteger a natureza, o projeto Polinizando o Pampa incentiva a criação de abelhas Jataí, uma espécie sem ferrão e tem a parceria da prefeitura de Rio Grande e empresas do setor.

A equipe iniciou o trabalho em outubro, quando os produtores receberam capacitação teórica para a criação de abelhas. Os 15 produtores selecionados receberam de graça cada um 10 caixas com as abelhas, além de orientações sobre como cuidar das colmeias, extrair o mel e um acompanhamento durante dois anos. Além disso, o projeto também contará com Educação Ambiental nas escolas da região, jardins urbanos e diversos materiais educativos sobre abelhas.

Três regiões foram selecionadas para o projeto. Tratam-se de áreas de relevante interesse socioambiental para a cidade do Rio Grande Reserva da Vida Silvestre Banhado do Maçarico, uma Unidade de Conservação estadual que está próxima da região da reserva ecológica do Taim,; Área de Proteção Ambiental Lagoa Verde (APA da Lagoa Verde) e Ilha dos Marinheiros. O secretario do Meio Ambiente da cidade do Rio Grande, Pedro Fruet, avaliou os seis primeiros meses do projeto como positivo. "Esse é um projeto que tem um potencial enorme, não só para a questão de poder oferecer para o futuro um incremento de renda para os produtores, mas, sim, pelo fato de que ele é um projeto de busca que visa recuperar o Pampa, que é um bioma que vem sofrendo muito nas últimas décadas", disse

O projeto está na terceira fase que é o monitoramento das colmeias. As biólogas analisam a saúde das abelhas e adaptação da espécie aos locais onde foram entregues. Além disso, orientam sobre o manejo sustentável da Jataí. No local são realizadas observações em uma planilha de monitoramento das colmeias, onde são anotadas informações como número de potes de mel, potes de pólen, presença de inimigos naturais, entre outros.