Feliz apresenta projeto para construção de nova ponte

Ocorreu, no fim de semana, o lançamento do projeto de uma das principais obras para impulsionar o desenvolvimento econômico de Feliz, a construção da nova ponte que liga o Centro ao bairro Matiel. O projeto foi apresentado às autoridades locais, imprensa e comunidade felizense, pelo prefeito, Junior Freiberger. Na apresentação, o chefe do Executivo trouxe o histórico deste projeto, que iniciou em 2021 pela atual gestão, com a busca por entidades que realizassem os estudos necessários e que, a partir dos mesmos, desenvolvessem projetos de engenharia possíveis para tal construção.

Há dois anos, a prefeitura firmou uma parceria com a Unisinos, que passou a executar pesquisas e análises para o entendimento do cenário atual e as reais e viáveis possibilidades de um cenário para se construir uma nova estrutura que ligue o Centro ao Matiel. Os trabalhos técnicos, inclusive com pesquisa de campo, levaram em consideração até quatro localizações distintas para a nova ponte e levantaram os pontos favoráveis e desfavoráveis de cada lugar.

Engenheiros e técnicos da empresa contratada para o projeto também acompanharam, por sete dias consecutivos, o fluxo de veículos na Ponte de Ferro. Após o acompanhamento, verificou-se que diariamente transitam pela via em média 7.720 veículos, entre eles veículos ultra pesados, os quais, devido a situação atual da ponte, não são indicados a circularem pela via. Neste sentido, semanalmente são cerca de 54 mil veículos que utilizam a Ponte de Ferro. Essa constatação parte do estudo realizado para analisar as condições atuais da estrutura, a qual anualmente recebe manutenção com o objetivo de preservar e evitar danos maiores.

De acordo com o projeto, entre os dois pilares localizados um em cada margem, a nova ponte terá cerca de 50 metros. No total, serão aproximadamente 92 metros de extensão se somadas as cabeceiras. Além de duas pistas, estará equipada com ciclovia e área de circulação de pedestres.

O orçamento previsto para a nova ponte é de cerca de R$ 15 milhões, já incluídos todos os serviços e materiais necessários, inclusive organização do fluxo viário dos acessos, sinalização e paisagismo. Para custear os valores, o município de Feliz encontrou um financiamento, que vai permitir o pagamento do valor captado em até 10 anos.

A partir da ordem de início, a previsão é de que a obra se prolongue por cerca de 12 meses. A prefeitura encaminhou à Câmara um pedido de autorização para captar os valores do empréstimo. A expectativa é de que a obra inicie ainda este ano.