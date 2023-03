Hotel de Caxias do Sul passa a ter galeria de arte da UCS

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) inaugurou a galeria de Arte Sky Samuara. Integram o acervo fixo 13 obras em técnicas como a litografia e a gravura em metal, produzidas por professores do Bacharelado e da Licenciatura em Artes Visuais - 12 doadas pelo Clube de Gravura da UCS e uma doada pela artista Eda Lani Fabris.

Além da seleção, o conjunto deverá ser ampliado com novas doações do Clube de Gravura, à medida em que o grupo for produzindo, até 6 de abril. Uma das obras da exposição "Tessituras circulares: um resgate da arte têxtil" de Ana Norogrando, com curadoria de Silvana Boone, que está em cartaz no campus 8, também poderá ser apreciada no Hotel Samuara.

No final de 2022, a Área do Conhecimento de Artes e Arquitetura da UCS e o Sky Samuara firmaram a parceria materializada na inauguração da Galeria de Arte Sky Samuara. A partir da ocasião, uma das gravuras em metal da série "Paisagem", de Eda Lani Fabris, foi exibida no saguão do hotel, entre 4 a 25 de novembro de 2022.

A gravura impulsionou o projeto de criação de uma galeria de arte em parceria com o Campus 8, nas dependências do Samuara. Desde então, a cada exposição realizada na Galeria de Arte do Campus 8, o Sky Samuara exibiu uma das obras no hotel, convidando hóspedes e clientes a incluírem a visitação no roteiro de suas atividades.

Criado em 2011 e vinculado ao Programa Linguagens da Arte, o Clube de Gravura do Campus 8 mantém-se em atividade permanente e aberto a acadêmicos e egressos da Universidade, artistas e pessoas interessadas nos diferentes processos de gravação e impressão. Desse modo, o Atelier de Artes Visuais oferece a infraestrutura necessária para o grupo de artistas produzir e discutir a gravura no cenário da arte contemporânea.