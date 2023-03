Empresa moveleira de Bento inaugura novo maquinário

A Unicasa Indústria de Móveis, de Bento Gonçalves, começou a operar, em 2023, um investimento da ordem de R$ 100 milhões em maquinário. As novas tecnologias no parque industrial visam otimizar, flexibilizar e personalizar ainda mais sua linha de produção.

"Percebemos que os clientes desejam cada vez mais opções para personalizar seus espaços, por isso buscamos inovações que permitam oferecer um portfólio completo e customizado para cada necessidade, com o menor prazo de entrega", destaca Guilherme Possebon de Oliveira, diretor financeiro da Unicasa.

De origem alemã, a nova linha de produção deve entrar em operação no segundo semestre do ano e vai acompanhar a expansão da rede de revendedores exclusivos, estrategicamente localizados e padronizados, adequados à proposta de cada uma das marcas: Dell Anno, New e Casa Brasileira.

A Unicasa encerrou 2022 com ganho de 11,8% na receita bruta em relação ao ano anterior, chegando a R$ 298,6 milhões, conforme divulgação de resultados da companhia. A alta tecnologia e agilidade no lançamento de produtos são os principais diferenciais competitivos da fábrica gaúcha, uma vez que possibilita desenvolver em escala com menores custos.