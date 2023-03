Fórum em São Leopoldo debate soluções para rodovias da região

O governador Eduardo Leite participou, na manhã da sexta-feira (24/3), do Seminário de Mobilidade da Região Metropolitana, realizado na Unisinos, em São Leopoldo. No evento foram discutidos os desafios enfrentados pela região na área de transporte e logística.

Leite foi um dos painelistas e apresentou as ações que o governo tem feito na região para melhorar a mobilidade urbana, como as obras na Avenida dos municípios, em Campo Bom. O governador elencou o aumento da capacidade de investimento do Estado, que pulou dos 2% da receita líquida para 7%, o que acaba por possibilitar novos investimentos, principalmente em infraestrutura.

"O orçamento público é limitado, e por isso precisa ser muito assertivo. Nada melhor do que promover, portanto, esse tipo de debate com as lideranças que representam as comunidades inseridas na região", disse Leite.

Durante o evento, logo após a fala do governador, o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, apresentou o projeto da obra da ERS-010, entre Sapiranga e Porto Alegre. A rota, que deve ser uma alternativa à BR-116, vai ser uma nova ligação entre os municípios da região dos Sinos e da Serra com a capital. O projeto está em fase de estudos.

O governador destacou algumas obras importantes para a Região Metropolitana que estão no radar do governo estadual para os próximos anos. Lembrou ainda que, em encontro com o governo federal, no mês de fevereiro, entregou uma lista de obras prioritárias para o Rio Grande do Sul. Nela constava, no topo, a extensão da BR-116, entre Scharlau e Sinos. Outra obra considerada como prioridade é a ampliação do trajeto da BR-448, a Rodovia do Parque. A ideia é que a estrada, que hoje tem trecho de Porto Alegre até Sapucaia do Sul seja ampliada até Portão.