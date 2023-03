Governo do Estado autoriza a publicação de edital para construção de nova delegacia de polícia em Tramandaí

O vice-governador Gabriel Souza participou, na semana passada, do ato que autorizou a publicação do edital para locação de um novo prédio para ser a sede da Delegacia de Polícia de Tramandaí. A formalização ocorreu no Fórum do município e busca garantir uma estrutura mais adequada para o trabalho policial, contribuindo para a redução dos índices de violência e o combate ao crime. A expectativa é que o novo espaço esteja disponível em até seis meses.

"A iniciativa de levar a sede da delegacia para um novo local segue os mesmos moldes do que foi feito no município vizinho de Imbé. Lá, a mudança trouxe mais eficiência no combate ao crime em toda a região a partir da disponibilização de um espaço mais qualificado para a realização do trabalho da polícia", comentou Gabriel.

O secretário adjunto de Segurança Pública, Mário Ikeda, explicou que a estratégia de qualificar o atendimento ao cidadão é uma das premissas do programa RS Seguro. "O novo local será essencial para os servidores que atuam nas unidades e para os cidadãos que buscam atendimento. Essa medida dá celeridade às melhorias no atendimento enquanto desenvolvemos um projeto para a construção de uma nova sede em um espaço do Estado", acrescentou.

Gabriel ainda visitou a Penitenciária Modulada Estadual de Osório. A unidade faz parte do sistema prisional administrado pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). As instalações e as demandas de melhorias foram apresentadas ao vice-governador pelo superintendente da Susepe, Mateus Schwartz.

Ainda no Fórum de Tramandaí, o vice-governador conversou com o prefeito Luiz Carlos Gauto e com lideranças municipais sobre o Horto Florestal. O ponto central das discussões foi a regularização dos imóveis localizados na área, que vem sendo ocupada há mais de quatro décadas. Atualmente, uma equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul está medindo o terreno, no qual há 1.160 lotes.