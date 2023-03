Prefeitura autoriza obra para evitar alagamentos em Caxias do Sul

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, e o diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), Gilberto Meletti, assinaram a ordem de início para implantação da nova rede de canalização pluvial nas ruas Atílio Andreazza e Graciema Formolo, no bairro Sagrada Família. Em um investimento de, aproximadamente, R$ 5 milhões, serão implantados 811 metros de tubos. A obra deve iniciar na próxima semana.

O prefeito salientou que essa é a primeira das quatro obras de drenagem que serão realizadas por meio do Samae. Além do Sagrada Família, haverá também intervenção no acesso ao bairro Desvio Rizzo, na Perimetral Sul e no bairro São Leopoldo. "Essas ações na rede de drenagem são muito importantes, pois o atual sistema não dá conta do volume de água quando chove. As galerias estão muito comprometidas e será necessário mudar os seus traçados", comentou Adiló Didomenico.

O diretor-presidente do Samae, Gilberto Meletti, traçou um histórico sobre os frequentes problemas do Sagrada Família e explanou o projeto da obra. "A água da chuva que vem da BR-116 deságua numa galeria de um metro por um metro. A rede de drenagem passa por baixo de três quadras de imóveis, inviabilizando a manutenção da galeria, o que resulta em uma concentração de água pluvial. Agora, faremos um novo traçado, possibilitando que o fluxo da água das chuvas não sobrecarregue a rede e nem invada as residências", explicou.

O trabalho será executado pela empresa terceirizada Dalfovo Construtora, que terá prazo de até 300 dias para realizar os serviços. Já a fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e do Samae.