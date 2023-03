Obra quer ampliar capacidade de retenção de água em Bagé

Como mais uma ação para amenizar os efeitos da estiagem que afeta Bagé, está sendo realizada uma obra para aumentar a capacidade de retenção de água da Barragem Emergencial. A iniciativa, realizada por diversas secretarias, consiste na ampliação do barramento através do bloqueio de dois canais de descarga, além da elevação da estrada que está desativada em razão do local futuramente ser alagado pela Barragem da Arvorezinha.

"Estamos aumentando a captação da Barragem Emergencial. A estimativa é que se ganhe um metro a mais. E a grande vantagem deste reservatório é a facilidade de recuperação, que com poucos milímetros já aumenta o nível consideravelmente", afirma Franco Alves, diretor do Daeb. Ele enfatiza que estas últimas chuvas, apesar de terem sido em índices baixos, fizeram com que a Emergencial enchesse.

Por outro lado, a Sanga Rasa, principal barragem da cidade, segue em nível preocupante, com 8,15 metros negativos. Já a barragem do Piraí está 4,75 metros abaixo do normal. O município segue com racionamento diário de 15 horas.