Taquara inicia mutirão para realizar 3,6 mil ecografias e zerar fila de espera

O município de Taquara iniciou um mutirão de ecografias, após contratar uma nova empresa que presta o serviço, além da que já atende as demandas dos moradores no município. Estão previstas, de acordo com a prefeitura, 3.600 exames a mais, a fim de zerar a fila de espera num período de até seis meses.

Segundo a prefeita Sirlei Silveira, já foram chamados mais de 200 pacientes, que estavam esperando pela ultrassonografia desde o início de 2022. "Estamos avançando aos poucos, com a ajuda do secretário Dodô Mello, para tornar os atendimentos à população mais ágeis e resolutivos, sem esquecer da importância que tem a humanização e o acolhimento às pessoas. A saúde uma das nossas prioridades, pois sabemos que sem ela o restante torna-se inviável", destacou a chefe do Executivo.