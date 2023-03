Lideranças de São Borja vão à Brasília para reunião sobre a Ponte Internacional

Com o objetivo de mobilizar diversos setores a fim de buscar encaminhamentos em relação a concessão da Ponte Internacional da Integração, o prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, está organizando uma reunião com lideranças políticas, empresários e representantes do setor de transporte e logística. O encontro, que acontecerá na Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, em Brasília, visa debater sobre a importância ponte para o desenvolvimento econômico e logístico da região e do país.

Atualmente, a passagem é responsável por 30% de toda a transação entre Brasil e Argentina. Bonotto destaca a importância de se discutir a permanência do modelo de sistema já existente. "Somos referência em agilidade e organização. A concessão da ponte, se mantida nos moldes que vem dando certo, é a garantia da continuidade do desenvolvimento e dos avanços em setores tão importantes, como o de transporte, logística, importação e exportação", pontua o Chefe do Executivo.

A reunião também reafirmará a atuação da fronteira entre São Borja e Santo Tomé dentro do Mercosul, além de movimentar importantes índices e segmentos que cruzam pelo trajeto. Também estará em pauta, a manutenção da Ponte Internacional entre Uruguaiana e Passo de Los Libres

"Temos a certeza que, com o empenho e mobilização coletiva que estamos organizando, conseguiremos avançar nos encaminhamentos em relação à concessão que se encerra em agosto. Nosso objetivo é acima de qualquer coisa, defender a continuidade de um projeto que vem dando certo e é tão importante para o desenvolvimento econômico", afirma Bonotto. Ele afirmou que a ponte é fundamental para a manutenção de importantes índices econômicos, além de marcar São Borja em destaque no Mercosul.