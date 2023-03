Feira de empregos reúne 2 mil pessoas em Gravataí

A 1ª Feira de Empregabilidade de Gravataí, organizada pela prefeitura, reuniu mais de 2 mil pessoas em busca de emprego nesta quinta-feira (23). Com 800 vagas disponíveis, os candidatos também tiveram à disposição, na ação que ocorreu no prédio público localizado na rua Antônio Donga, 15, confecção de currículos e carteira de trabalho, oferta de cursos, cortes de cabelo, doação de roupas e até mesmo massagem.

Com salários podendo chegar até R$ 3 mil, 20 empresas, entre elas o Centro de Distribuição das Farmácias São João, que deve iniciar suas atividades ainda no mês de março, participaram do evento "Essa foi a nossa primeira grande ação na área da empregabilidade, mas serviços como a confecção de currículos e carteira de trabalho podem ser acessados diariamente na nossa secretaria", reiterou o secretário de Família, Cidadania e Assistência Social, Diego Moraes.

De forma inédita do município, a atividade foi vista com otimismo pelos candidatos. O prefeito, Luiz Zaffalon, também avaliou como positivo o evento. "Nós buscamos geração de emprego todos os dias, porque entendemos que o emprego é a ferramenta social mais eficiente para devolver a dignidade às pessoas", afimou. O próprio prefeito recebeu as primeiras pessoas que logo cedo já formavam fila à procura de emprego.