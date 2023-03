Santa Maria chega a 28 casos positivos de dengue em 2023

A Prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Saúde, através da Vigilância em Saúde, está em constante alerta e trabalha no combate e prevenção à dengue no Município. Até esta quinta-feira (23), em Santa Maria, já haviam sido confirmados 28 casos positivos da doença viral. Ainda nesta quinta, uma equipe da Vigilância em Saúde realizou orientações e solicitou a autorização de moradores para pulverizar residências nos bairros Juscelino Kubitschek, Boi Morto e Itararé.

Diante do número de casos já existentes em Santa Maria, o superintendente de Vigilância em Saúde, Alexandre Streb, reforça que as equipes estão intensificando as vistorias nos bairros onde há incidência de casos suspeitos ou confirmados informados. As vistorias têm o objetivo de identificar possíveis focos de Aedes aegypti, orientar sobre formas de prevenção, eliminar água parada (remoção mecânica) e fazer tratamento químico em focos com larva ou mosquito (larvicida, pulverizações).

O superintendente considera que a eliminação da água parada e a limpeza geral dos locais, além de serem os métodos mais eficientes, podem e devem ser feitas pelos próprios proprietários dos imóveis. Há de se considerar, também, sobre os produtos utilizados para a pulverização, que, segundo informações da Vigilância em Saúde Estadual, responsável pelo fornecimento do produto ao Município, está sendo racionado, o que preocupa e assinala mais ainda a necessidade de a população fazer a sua parte.

"A Vigilância em Saúde trabalha o ano inteiro com vistorias, trabalho educativo e com tratamentos contra o vetor. Este já é o quarto surto de dengue no Município (considera-se surto mais de dois casos com relação entre si), o que nos proporciona certa experiência no enfrentamento. Porém, percebemos que, neste ano, o número de notificações e de casos suspeitos e confirmados já supera o de outros anos, tendo por base o mesmo período. Tem havido chuvas esparsas e muito calor, condição favorável à proliferação do vetor. Não há motivo para pânico, ainda temos um relativo controle, mas, sem a população nos ajudar, poderemos ter uma situação mais grave", alerta Streb.

Para combater a proliferação da dengue, principalmente nos bairros onde há casos de pessoas com o vírus, a Secretaria de Saúde prevê uma ação de pulverização nesta sexta-feira (24) se a condição climática permitir. A pulverização tem por objetivo eliminar focos de criadouros do mosquito.