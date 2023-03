Casos de vandalismo são registrados no Centro de Lajeado

A presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), Graciela Ethel Black, esteve reunida na tarde desta quinta-feira (23) com representantes das forças de segurança de Lajeado. O objetivo do encontro foi falar sobre as ações que podem ser adotadas para coibir os atos criminosos que têm acontecido recentemente no Centro Histórico de Lajeado. Em menos de um mês, a Acil sofreu três depredações em seu prédio, sendo que em todas as vezes a entidade teve os vidros quebrados pelo arremesso de pedras de grande tamanho.

Segundo o capitão Walesko do Val Baroni Gomes, do 22º Batalhão de Polícia Militar, e o secretário Municipal de Segurança Pública de Lajeado, Paulo Roberto Locatelli Gandin, os órgãos de segurança já possuem a identificação da responsável pelos atos de vandalismo. Trata-se de uma usuária de entorpecentes que fica pelo Centro da cidade e, após consumir as drogas, entra em transtorno e realiza as infrações.

De acordo com o promotor de Justiça Carlos Augusto Fiorioli, com essa identificação é possível acionar a rede de saúde municipal para que se inicie uma medida de tratamento ambulatorial, após a constatação médica de dependência química. Em um primeiro momento, segundo Fiorioli, é necessário encontrar a rede familiar da suspeita para obter o apoio de parentes e iniciar o tratamento com uso de medicamentos que reabilitem a pessoa.

Caso a família não seja encontrada, o Ministério Público pode auxiliar nos trâmites para dar início ao tratamento médico. Locatelli informou, durante a reunião, que a rede municipal está mobilizada para dar início ao processo de tratamento para dependentes químicos, como o encaminhamento ao Centro de Atendimento Psicossocial do município.