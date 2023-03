Empresa de tabaco abre vagas em Santa Cruz do Sul

O processamento de tabaco da UTC Brasil, iniciado em meados de fevereiro, segue em ritmo acelerado junto à usina de Santa Cruz do Sul. Ao todo, são cerca de mil colaboradores temporários atuando no beneficiamento de tabaco, oriundos do município e de outras cidades da região como Venâncio Aires, Vera Cruz, Rio Pardo, Vale do Sol e Sinimbu. Nesta quinta-feira, 23, a área de Recursos Humanos da empresa abriu mais 35 vagas de emprego.

Conforme a gerente de RH, Rosiane Dullius, as vagas contemplam homens e mulheres, com idade mínima de 18 anos, com ou sem experiência nas funções ligadas ao processo de tabaco, em turno intercalado (10 às 15h30 e das 16h30 às 19h48). "São vagas para admissão imediata. Os interessados podem deixar o currículo na portaria da empresa ou enviar pelo whatsapp (51) 98136-7495", destaca ela. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão vale-transporte, refeitório e ticket alimentação.