Ingresso do hospital de Estrela em rede de traumato-ortopedia é discutido em reunião

O credenciamento da Rede Divina Providência - Hospital Estrela - para atendimento de média e alta complexidade em traumato-ortopedia na região foi discutido em assembleia extraordinária conjunta da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) e Associação dos Municípios do Alto Taquari (Amat), realizada nesta semana, no Centro Administrativo de Encantado. Com a presença da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, e equipe técnica da pasta, foi analisada proposta para a efetivação do serviço, que seria mantido de forma tripartite, com participação dos governos federal e estadual e contrapartida das prefeituras da área de abrangência da 16ª Coordenadoria Regional da Saúde.

Hoje, a referência para a região é o hospital de Canoas que, segundo informou a Secretaria Estadual da Saúde, presta nove atendimentos por mês. Uma proposta foi apresentada pelo diretor da Rede de Saúde Divina Providência, José Clóvis Soares, e pelo gerente administrativo regional da rede, Johnnie Locatelli. Seriam realizadas, mensalmente, 16 cirurgias de alta complexidade, 42 de média e 704 consultas em traumatologia. Do custo total previsto, de R$ 622,3 mil, os municípios participariam com R$ 240,2 mil, divididos de acordo com sua população. Os atendimentos de urgência, tanto de média quanto de alta complexidade, continuariam a ser feitos pelo hospital de Canoas.

O assunto voltará a ser discutido e os estudos aprofundados para que todos tenham clareza e um diagnóstico da região nesta área, como a demanda reprimida de cada município. Ficou agendado, para o dia 24 de abril, na Secretaria Estadual de Saúde, uma nova reunião para confirmar a referência.

A secretária Arita Bergmann ressaltou o objetivo de trazer a saúde para mais perto da população e reafirmou que os municípios têm autonomia para decidir sobre sua adesão, e a forma como será feito. Já os presidentes da Amvat, Elmar Schneider, e da Amat, Tiago Michelon, destacaram a união do Vale na busca da melhoria do atendimento nesta área. "É uma proposta em favor das pessoas, que não podem mais esperar. Por isso, realizamos este encontro, com a presença do Estado, municípios e hospital, para juntos buscarmos a solução", enfatizou Schneider.