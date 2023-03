Hospital Universitário de Canoas busca credenciamento do CRAI

Em Canoas, o Centro de Referência no Atendimento Infantojuvenil (CRAI) é um serviço que funciona no Hospital Universitário de Canoas (HU). A partir disso, a direção do HU reuniu-se com representantes das secretarias municipal e estadual da Saúde. O objetivo do encontro, realizado no hospital, foi apresentar um panorama do serviço e buscar o credenciamento do CRAI Canoas junto ao Programa Assistir do Governo do Estado.

Durante o encontro, a assistente social do CRAI de Canoas, Rita de Cássia Silva da Cruz, apresentou um histórico e índices de atendimentos, com ênfase para o período de 2022 e 2023. Ano passado, o serviço registrou 1.001 atendimentos, sendo 586 deles envolvendo crianças ou adolescentes do sexo feminino e 415 do sexo masculino. Deste total, 313 atendimentos foram por violência sexual, 220 física, 144 psicológica, entre outras causas como maus-tratos, negligência, inconclusiva ou não identificada.

Nos primeiros meses deste ano, o CRAI do HU já contabiliza 156 atendimentos, sendo 53% envolvendo pacientes do sexo feminino e 47% do sexo masculino. "Entre as violências atendidas pelo CRAI estão: sexual, física, psicológica, negligência, autoprovocada, alienação parental e bullyng", explica a assistente social. Os dados foram apresentados para a psicóloga que atua na Política Estadual de Atenção Integral à Saúde de Crianças e Adolescentes, da Secretaria Estadual da Saúde, Rosângela Machado Moreira, e para a secretária adjunta de Saúde de Canoas, Denise de Mello da Silva.

A diretora-geral do hospital, Ana Paula Macedo, destaca que a apresentação do serviço busca a habilitação junto ao Programa Assistir para garantir o repasse mensal de aproximadamente R$ 30 mil. "Com isso, o serviço deixará de ser custeado apenas pela Prefeitura e conseguiremos ampliar a equipe e qualificar o serviço, com possibilidade de regionalizar o atendimento", salienta.