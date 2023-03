Hospital de Passo Fundo recebe a doação de equipamentos

O Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, realizou nesta quinta-feira (23) uma cerimônia de recebimento de equipamentos doados pelos Rotary Clubs, através do projeto de Subsídio Global da Fundação Rotária. A doação feita pela organização vai beneficiar, diariamente, os 120 leitos disponíveis para crianças e adolescentes do Centro Oncológico Infantojuvenil, UTI Neonatal, Pediatria, CTI Pediátrica e Ambulatório. A instituição hospitalar recebeu um aparelho de ultrassom com acessórios e duas bombas de infusão de seringa - perfusor Compact Plus.

O coordenador do Centro Oncológico, Pablo Santiago, explicou que os equipamentos são fundamentais em vários procedimentos médicos. "Para que a nossa comunidade possa entender, o ultrassom portátil é importantíssimo para que possamos fazer o diagnóstico à beira do leito, em muitas situações agudas onde o paciente pode ter complicações em decorrência do próprio tratamento. Então, essa máquina vai nos permitir uma assertividade maior e uma conduta mais rápida. Já as bombas de infusão são utilizadas para administrar medicações de alta dose e que exigem um controle maior de infusão, como é o caso dos quimioterápicos".

O médico oncologista lembra ainda que a melhoria da estrutura física para os atendimentos reflete nos índices de cura dos pacientes pediátricos com câncer. "Em centros onde há equipamentos de ponta, equipes multiprofissionais especializadas, atividades lúdicas e um serviço humanizado, as chances de cura são de 70% a 80% dos casos", explicou.

Saul Spinelli, secretário de Cidadania e Assistência Social e voluntário na luta contra o câncer, ajudou a intermediar a parceria entre os Rotary e o Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo. "O Rotary é uma organização que nunca se eximiu do seu compromisso social. Aqui em Passo Fundo não é diferente, os rotarianos resolveram apoiar mais uma causa ligada a área da saúde e, desta vez, a bandeira escolhida foi a do câncer infantojuvenil", afirmou.