Canela articula com a UCS a criação de curso de Medicina

A prefeitura de Canela e a Universidade de Caxias do Sul (UCS) se reuniram para iniciar as tratativas da vinda do curso de Medicina para o Campus Hortênsias, localizado no município. Participaram do encontro o prefeito Constantino Orsolin, o reitor da Universidade de Caxias do Sul, Gelson Leonardo Rech e representantes do município e da instituição de ensino superior.

Na oportunidade, os representantes da UCS conversaram com o prefeito para que solicite apoio para a iniciativa junto a sociedade civil, entidades e prefeitos da região, por meio da Associação dos Municípios de Turismo da Serra (Amserra). "Vamos pleitear a vinda do curso de Medicina, que possibilitará a formação de profissionais, que, após formados, poderão atuar nos serviços de saúde do município, quer sejam eles da rede pública ou mesmo na rede privada, fortalecendo o sistema de saúde local e regional", Orsolin.

Após a busca de apoiadores para a instalação do curso em Canela, um pedido formal deve ser realizado junto ao Ministério da Educação. No encontro o reitor da UCS entregou ao prefeito uma síntese das contribuições da universidade com a comunidade canelense. "A UCS Região das Hortênsias manifesta seu propósito pela continuidade da parceria para estimular o desenvolvimento através do ensino superior, da pesquisa e da inovação, realizando assim a sua vocação comunitária", finalizou Gelson Leonardo Rech.