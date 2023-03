Prédio em Santa Cruz do Sul vai abrigar novo Mercado Público

O Centro de Santa Cruz do Sul vai ganhar um espaço de preservação das raízes culturais, do artesanato local e da gastronomia típica. O projeto técnico para implantação do Mercado Público Gastronômico e Cultural foi apresentado em ato, realizado no salão nobre do Palacinho, com a presença da prefeita Helena Hermany, do vice-prefeito Elstor Desbessell, secretários municipais, representantes de entidades, servidores públicos e imprensa. O edital de licitação já está em fase de elaboração e deverá ser lançado dentro de aproximadamente 30 dias.

Em um investimento de R$ 2.7 milhões, a reforma irá transformar uma estrutura própria do município, onde hoje funciona a Central de Serviços, na Rua Tiradentes, em um ambiente múltiplo, que vai concentrar em espaços distintos artesanatos, exposições, oficinas culturais, lanchonetes, venda de souvenirs, hortifrutigranjeiros, produtos frescos e a granel. Serão instaladas 15 bancas para a venda de produtos. Será vedada a exploração de lojas para a realização de atividades típicas de supermercados e hipermercados.

Ao detalhar o projeto, o secretário municipal de Cultura, Marcelo Corá, ressaltou que o Mercado Público estará inserido em um ponto que se torna referência cultural no município, na mesma quadra que reúne a Secretaria Municipal de Cultura, Coworking Cultural, Biblioteca Pública Municipal Elisa Gil Borowski e Praça da Cultura José Paulo Rauber Filho. "É uma área estratégica de desenvolvimento, fica bem no caminho rumo ao Parque da Oktoberfest, onde está em construção o futuro Centro de Eventos. A localização é privilegiada e facilita as questões de mobilidade", avaliou.

Quando estiver funcionando, a ideia é que o mercado fique aberto diariamente ao público, com horário das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. Já aos domingos, o mercado deverá funcionar em horário especial. "Será um espaço para conhecer a culinária e o artesanato local, com exposição da cultura tradicional e popular do município, ofertando experiências peculiares, aproximando tradição e modernidade e criando um novo ponto turístico local e de geração de renda em Santa Cruz do Sul", resumiu a prefeita, Helena Hermany.

A reforma do prédio inicia no segundo semestre deste ano e deverá ser executada em um prazo de 16 meses pela empresa que vencer a concorrência. A administração do empreendimento se dará através de uma associação que reunirá os futuros permissionários, definidos através de chamamento público especificando a área de atuação e o serviço desejado.