Reunião da prefeitura com a Corsan tenta minimizar problemas em Erechim

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER) solicitou medidas urgentes da Corsan para acabar com a falta de água em diversos bairros do município. A reunião foi realizada, na manhã desta quinta-feira (23), com a presença de diretores da companhia.

Na ocasião, o diretor de Operações da Corsan, Milton Cordeiro, disse que, primeiramente, a empresa vai fazer uma força-tarefa com uma equipe maior para atender a demanda de consertos e, também, ligações novas de água. "A AGER tem nos notificado há dias e já estamos cotando valores para a perfuração de alguns poços artesianos, principalmente, nos bairros mais altos onde tem apresentado constantes problemas no abastecimento. Será investido na ampliação e substituição da rede de distribuição com adutoras de diâmetro maior do que existe atualmente, além de construirmos novos reservatórios, mas isso exigirá mais tempo para a execução", disse.

Com relação ao grande número de rompimento da tubulação, Milton Cordeiro disse que uma equipe técnica fará avaliação geral, a partir da semana que vem, para diagnosticar a pressão da rede. "Nas fiscalizações da AGER foi constatado que, em alguns pontos da cidade, a pressão está acima do normal, o que contribui para o rompimento da rede", comenta.

Para acelerar as ações e resolver os problemas apresentados, o diretor da Corsan concordou em fazer uma reunião, em Porto Alegre, na semana que vem, dentro de uma agenda positiva com a AGER, Corsan e a administração municipal de Erechim, para melhorar e qualificar o atendimento. Questionado sobre o futuro da companhia estadual pelos diretores da AGER, Milton Cordeiro respondeu que a Aegea vai assumir a concessão e já está conversando sobre a transição.