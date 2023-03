Ospa anuncia concerto gratuito em Cachoeirinha na sexta-feira, dia 31

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) dá continuidade à tradição que remonta ao início da sua história e leva o trabalho desenvolvido para mais municípios gaúchos. Na noite de 31 de março, sexta-feira, a partir das 20h, a orquestra realiza um concerto gratuito na Paróquia São Vicente de Paulo, em Cachoeirinha. A apresentação tem regência do maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté, e participação da soprano Elisa Lopes, como solista convidada.

Realizado em parceria com a Prefeitura de Cachoeirinha, o concerto dá início à série Interior dentro da temporada Ospa em Movimento, que deve circular em outras regiões gaúchas ainda em 2023. O maestro Evandro Matté destaca que a presença da orquestra no interior do Rio Grande do Sul é uma tradição de mais de 70 anos, levando a música de concerto para todo nosso estado.

Para a apresentação, o público pode esperar por um repertório variado, com compositores europeus e brasileiros, incluindo trechos de grandes óperas. O concerto prevê diversas peças instrumentais, começando pela abertura da ópera "As Bodas de Fígaro", de W. A. Mozart. O programa ainda inclui "Valsa Ouro e Prata", de Franz Lehár, a abertura da ópera "Don Pasquale", de Gaetano Donizetti, "Episódio Sinfônico", de Francisco Braga, abertura da opereta "Orfeu no Inferno", de Jacques Offenbach, e o segundo movimento de "Suíte Pernambucana", de César Guerra-Peixe, "Dança de Caboclinhos".

A cantora lírica Elisa Lopes se juntará à orquestra para interpretar as árias "Caro Nome", da ópera "Rigoletto", de Giuseppe Verdi, e "Quel Guardo il Cavaliere", da ópera "Don Pasquale", de Gaetano Donizetti.