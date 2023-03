Campus do IFSul de Sapucaia do Sul ganha microscópio de R$ 1 milhão

O Instituto Federal (IFSul) de Sapucaia do Sul agora conta com um microscópio eletrônico de varredura (MEV). Com um custo estimado de R$ 1 milhão, é o único equipamento deste modelo em operação em um instituto federal do Estado. Em um ato simbólico com a presença do reitor, Flávio Nunes, e demais autoridades do IFSul, foi oficialmente inaugurado no final da tarde desta quinta-feira (22) o Laboratório de Microscopia e Caracterização dos Materiais.

O microscópio eletrônico de varredura é um equipamento que permite a ampliação das imagens das amostras em até 300 mil vezes - os microscópios ópticos possuem o limite de aumento de duas mil vezes. Pode ser empregado em pesquisas de qualquer área da ciência e tecnologia, da medicina ao estudo de materiais. Por isso, o MEV do IFSul Sapucaia está disponível para uso geral da comunidade de pesquisadores do Rio Grande do Sul, mediante agendamento prévio com a instituição.

O equipamento foi doado ao campus em 2017 pelo Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), e demandou seis anos de trabalho e investimentos em torno de R$ 80 mil até que fosse viabilizada sua operação. "Isto mostra a potência e a energia do trabalho feito em equipe. Estamos muito contentes com a possibilidade de oferecer este equipamento para uso dos demais Câmpus e da comunidade, tanto para o ensino quanto para a pesquisa e a extensão", destacou o professor Pedro Hernandez Júnior, que coordena o laboratório junto com o professor Luís Ricardo Pierobon.

O diretor-geral do Câmpus, Fábio Lemes, ressaltou a relevância da disponibilização deste equipamento para uso efetivo da comunidade científica. "Este momento concretiza o que sempre falamos sobre a relevância de se investir na educação, na ciência e na tecnologia. É trabalhoso, é caro, mas é fundamental para pensarmos o futuro", disse