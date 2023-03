Escola que atende PCDs em Taquara completa um ano de atuação

A Escola Municipal de Educação Especial Lucas Sauer, de Taquara completou um ano de atuação no município do Vale do Paranhana. Trata-se da primeira instituição de ensino para o atendimento de crianças, jovens e adultos com deficiências (PCDs) na cidade. A instituição de ensino está localizada na rua José Avelino Ostermann, 2475, no Bairro Jardim do Prado.

Atualmente 39 alunos são assistidos com enfoque na educação básica, com aulas nos turnos da tarde e acompanhamento de multiprofissionais das áreas da psicopedagogia, neuropsicopedagogia, psicologia, fisioterapia, enfermagem e serviço social que também atendem os estudantes do Centro Especializado em Aprendizagem e Pesquisa (Ceap).

Graduada em Educação Especial, Hellen dos Reis Brazeiro trabalha na escola desde a inauguração. "A nossa visão de mundo, de vida, muda totalmente depois que entramos na escola, pois é totalmente diferente da regular. Sempre buscamos a aprendizagem em qualquer experiência, mas cada um no seu tempo, e nós, também começamos a ver a vida de outra forma com um pouco mais de paciência e de sabedoria. Estou com a mesma turma desde o início, uma turma que nos assustou muito, pois não conhecíamos nenhum aluno, tínhamos medo de engasgar até no tomar uma água, era tudo muito delicado, e hoje temos um outro olhar, pois a evolução no desenvolvimento deles é nítida", revela a professora.

De acordo com a diretora de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação, Silvana Teresa Krupp, quando o Centro foi criado, em 2021, foram 1.115 atendimentos; em 2022 aproximou-se dos 3 mil atendimentos e em 2023 já passa dos 200 atendimentos. "O Ceap oferece atendimentos através do conhecimento clínico e institucional a alunos, familiares, professores e equipes diretivas e pedagógicas da rede municipal de ensino. O trabalho é desenvolvido através de escutas, de acolhimento, acompanhamentos, atendimentos individuais e coletivos estimulando o aluno, que por diversas questões cognitivas, de fala, emocionais e motoras, necessita desse acompanhamento para desenvolver a aprendizagem", explicou.