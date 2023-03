Com decoração da cidade pronta, programação de Páscoa em Vera Cruz tem início a partir deste domingo

A programação de Páscoa de Vera Cruz será aberta neste domingo (26). Quem circula pelas ruas da cidade já começa a perceber a decoração em pontos estratégicos, como a Caixa D'Água e a Praça José Bonifácio, onde ocorre grande parte da programação. As atividades serão realizadas até o dia 9 de abril.

Tradicionalmente. nas datas festivas. alguns pontos de Vera Cruz ganham ornamentação e desta vez a equipe de Artesanato e Cenografia trabalha para entregar uma decoração criativa enfocando a parte divertida da celebração de Páscoa. A montagem vem ocorrendo desde o fim da semana passada e deve ser finalizada até esta sexta-feira (24).

No domingo, a programação pela manhã, com Encontro de Carros, a partir das 10 horas, em frente à Praça. Já na parte da tarde, a partir das 16 horas, ocorrem três apresentações de música ao vivo, no palco que será montado em frente à Casa do Coelho. Ricardo França, Banda LastWave e Lari Azevedo são as atrações. Haverá praça de alimentação e brinquedos infláveis.

Até 9 de abril, que é o domingo de Páscoa, a Casa do Coelho estará aberta de quinta a domingo das 18 às 22 horas. Uma série de personagens estarão na Praça recepcionando o público e entretendo as crianças. No domingo de Páscoa, também ocorre FelizCidade na Praça com atrações musicais, praça de alimentação e brinquedos infláveis.