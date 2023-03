Projeto requalifica áreas verdes adotadas em Pelotas

Através do programa Adote uma Área Verde, a Prefeitura de Pelotas promoveu a requalificação de 26 espaços de áreas verdes da cidade. Em maio do ano passado, a política pública foi ampliada, por meio de decreto, e pessoas físicas também passaram a ter possibilidade de aderir ao projeto.

O Adote uma Área Verde consiste na adoção de espaços públicos para manutenção e requalificação do paisagismo, em troca de publicidade nos locais. Além de 17 rótulas adotadas, áreas como a praça do Quadrado e a orla do Laranjal foram renovadas.

O secretário de Qualidade Ambiental, Eduardo Schaefer, destaca a importância da parceria do setor público com a iniciativa privada para construir uma cidade mais harmônica e acolhedora. "Com iniciativas como essa considero que estamos no caminho certo. A ideia é fomentar uma concorrência leal entre o setor privado, buscando qualificar espaços públicos, mas também expor a responsabilidade social das empresas. Considero que temos muito ainda a crescer, com o entendimento da importância e da oportunidade deste projeto", afirma o secretário.