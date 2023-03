Prefeitura faz acordo por obras em escolas de Gravataí

O prefeito Luiz Zaffalon passou a responsabilidade de executar a reestruturação elétrica e de construir novas subestações nas escolas Presidente Getúlio Vargas, Ivete Serafini, Cincinato Jardim do Vale, Amélia Schemes e Bonsucesso, para uma empresa de energia. A ação faz parte de um acordo previsto através de uma lei, aprovada em 2021, que permite a troca de dívidas do município por obras.

"O contrato resgata um passivo do município com as escolas. Há muito tempo estas comunidades nos pediam melhorias na rede elétrica e, hoje, conseguimos iniciar com o atendimento de cinco", disse o prefeito. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, mesmo com os R$ 700 mil em recursos acordados com a empresa, cerca de R$ 130 mil devem ser investidos pela prefeitura até a conclusão dos trabalhos, que deve ocorrer dentro do prazo de 90 dias a contar da data de assinatura.

A Lei de Transação, que estabelece normas para a troca de débitos tributários mediante a execução de serviços e de obras de utilidade pública por parte do devedor, está em vigor desde julho de 2021. Na época em que foi aprovada, ainda em 2021, o estoque de dívida ativa de Gravataí girava em torno de R$ 340 milhões, composto por impostos e taxas em atraso com o tesouro municipal.