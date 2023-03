Rio Grande lança app do transporte público e ganha ônibus novos

A prefeitura de Rio Grande realizou o lançamento do novo aplicativo do sistema de transporte coletivo, além da entrega de mais quatro veículos novos, sendo um seletivo e três urbanos. A renovação da frota chegou aos 11 ônibus novos dentro de um ano, conforme a prefeitura.

Os usuários já podem baixar o aplicativo oficial do transporte coletivo da cidade, o app Cartão Rio Grande, que já está disponível para iOS e android. A principal novidade da ferramenta é a possibilidade de recarregar o novo cartão do transporte coletivo sem sair de casa, utilizando crédito ou débito como forma de pagamento. Além disso, a aplicativo será também permitirá ao usuário usufruir de uma série de recursos, como conferir o deslocamento do ônibus em tempo real, checar a tabela completa de horários de todas as linhas e verificar o saldo atual do cartão do usuário.

Sobre os ônibus, todos os carros são adaptados com elevador para cadeirantes, além disso, o seletivo conta com ar condicionado e sistema de internet sem fio integrado. A cidade saiu do número de 70 ônibus, em maio de 2022, para 95. Com isso o Sistema Rio Grande possibilitou o incremento no número de viagens realizadas por dia, disponibilizando mais horários e novas linhas.

"Nossos ônibus rodam 500 mil quilômetros por mês, então é natural que aconteçam problemas, quando acontecem o carro é retirado para conserto, hoje com a entrega desses carros estamos aumentando e qualificando a frota, um trabalho importante para evitar transtornos" disse o secretário de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Anderson Castro.

Durante a coletiva, o prefeito Fábio Branco também informou que a Estação Junção será transferida para outro ponto. De acordo com ele, a expectativa é de no mês de abril transferir a Estação para uma nova estrutura, mais ampla e confortável, que será instalada junto a rodoviária do município.