Ação recolhe 320 toneladas de lixo em área de Santa Maria

Uma equipe da prefeitura de Santa Maria atuou no entorno da avenida Maestro Barbosa Ribas, que fica entre os bairros Juscelino Kubitschek, Noal e Patronato. Foram retirados 320 toneladas de lixo doméstico, bens inservíveis e grama contaminada do local

O serviço na avenida foi finalizado nesta semana. A limpeza foi feita com a supervisão da Secretaria de Infraestrutura e executado por uma empresa privada, sendo utilizados uma retroescavadeira e um caminhão caçamba truck. O investimento foi de R$ 115 mil, com recursos próprios.

Os resíduos sólidos retirados do local foram encaminhados para o aterro sanitário de Santa Maria localizado no distrito de Santo Antão. Conforme explica o superintendente de Operações da secretaria d Infraestrutura e Serviços Públicos, Jairo Silveira Rodrigues, esse tipo de manutenção tem o objetivo de dar o destino aos materiais descartados de maneira incorreta em espaços públicos. Atualmente, o trabalho de limpeza segue nas vilas Lídia e Natal, no Bairro Noal. Novas ações estão programadas para ocorrer em outros bairros do Município, seguindo o cronograma de serviços da secretaria.