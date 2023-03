Área industrial de Canoas terá investimento de R$ 150 mi

Com um investimento de R$ 150 milhões e a previsão da geração de 1,5 mil empregos diretos, o Loteamento Industrial Arbe, no bairro Industrial, em Canoas, foi lançado nesta quarta-feira (22). O local possui 18 hectares e está dividido em 80 lotes, dos quais 48 foram adquiridos por empreendedores.

Na cerimônia, o prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques, assinou o documento que garante o licenciamento definitivo do empreendimento. Segundo ele, o licenciamento do loteamento foi resultado de um trabalho da prefeitura, após estudo técnico realizado pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), em 2018, que impedia a liberação de empreendimentos na área da mancha de inundação do Rio dos Sinos. Para reverter essa situação, a prefeitura formou um grupo de trabalho e contratou o Instituto de Pesquisas Hidrológicas (IPH), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), para realizar o estudo hidrológico.

A secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Canoas, Joceane Gasparetto, informou que 34 empresas já encaminharam projetos a prefeitura para se instalarem na área. Além disso, a empresa AGCO teve autorizada a ampliação do seu espaço de produção com a construção do setor de armazenagem na área. A empresa é líder em desenvolvimento, fabricação e distribuição de equipamentos agrícolas. Segundo Joceane Gasparetto, a entrega do loteamento Industrial Arbe marca o início de um novo ciclo de desenvolvimento econômico na região Oeste da cidade, com respeito ao meio ambiente e à qualidade de vida da população. "No local, 48 lotes já foram comercializados para empresas", destacou a secretária.

A secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Joceane Gasparetto, relembrou o período que os empreendedores aguardaram para liberar seus projetos, sem ter a certeza que seria possível. "Nossa secretaria trabalhou muito para estarmos aqui, celebrando este lançamento. No entanto, temos o compromisso com as ações de segurança para nos defender das cheias do Rio dos Sinos. As chuvas virão e os problemas também. Temos esse compromisso com a cidade e com a população", ressaltou.

O proprietário da área em que ficará o loteamento industrial, Eltamar Salvadori, lembrou que foram dez anos de espera, de processos se arrastando, de decisões indo e voltando. O empresário fez questão de enfatizar a pró-atividade do município em finalizar as pendências para as liberações do empreendimento