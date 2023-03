Loteamento Industrial Arbe terá investimentos de R$ 150 milhões

Com um investimento de R$ 150 milhões e a previsão da geração de 1,5 mil empregos diretos, o Loteamento Industrial Arbe, no bairro Industrial, em Canoas, foi lançado nesta quarta-feira (22). O local possui 18 hectares e está dividido em 80 lotes, dos quais 48 foram adquiridos por empreendedores. Na cerimônia, o prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques, assinou o documento que garante o licenciamento definitivo do empreendimento. Segundo ele, o licenciamento do loteamento foi resultado de um trabalho da prefeitura, após estudo técnico realizado pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), em 2018, que impedia a liberação de empreendimentos na área da mancha de inundação do Rio dos Sinos. Para reverter essa situação, a prefeitura formou um grupo de trabalho e contratou o Instituto de Pesquisas Hidrológicas (IPH), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), para realizar o estudo hidrológico.

A secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Canoas, Joceane Gasparetto, informou que 34 empresas já encaminharam projetos a prefeitura para se instalarem na área. Além disso, a empresa AGCO teve autorizada a ampliação do seu espaço de produção com a construção do setor de armazenagem na área. A empresa é lider em desenvolvimento, fabricação e distribuição de equipamentos agrícolas. Segundo Joceane Gasparetto, a entrega do loteamento Industrial Arbe marca o início de um novo ciclo de desenvolvimento econômico na região Oeste da cidade, com respeito ao meio ambiente e à qualidade de vida da população. "No local, 48 lotes já foram comercializados para empresas", destacou a secretária.

A secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH), Joceane Gasparetto, relembrou o período que os empreendedores aguardaram para liberar seus projetos, sem ter a certeza que seria possível. "Nossa secretaria trabalhou muito para estarmos aqui, celebrando este lançamento. No entanto, temos o compromisso com as ações de segurança para nos defender das cheias do Rio dos Sinos. As chuvas virão e os problemas também. Temos esse compromisso com a cidade e com a população", ressaltou. O proprietário do Loteamento, Eltamar Salvadori, lembrou que foram dez anos de espera, de processos se arrastando, de decisões indo e voltando. O empresário fez questão de enfatizar a pró-atividade dos servidores municipais em finalizar as pendências para as liberações do empreendimento.



Os irmãos Vanderson e Alessandro Martinelli são empresários canoenses que esperaram anos por essa definição. Eles trabalham com equipamentos para postos de combustíveis e precisam investir em uma indústria de fundição de metais. "Por anos, tivemos dificuldade para instalar uma fundição aqui. Já procuramos outros municípios para investir, mas desistimos porque nossa família vive em Canoas. Agora, vamos começar nossa obra aqui e esperamos estar operando até dezembro", acrescentou Vanderson.