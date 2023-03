Municípios de Mostardas e Tavares vão participar de projeto-piloto no Estado contra a influenza aviária

Servidores da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) participaram de reuniões com as prefeituras de Mostardas e Tavares nesta semana. Os encontros tiveram como objetivo apresentar projeto-piloto, desenvolvido pelas duas secretarias estaduais, que prevê ações de educação em saúde única voltadas para a influenza aviária.

Mostardas e Tavares integram a região do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, um importante ponto de aves migratórias no Estado, motivo pelo qual foram os municípios selecionados para a primeira etapa do projeto-piloto. Nesta primeira etapa, os técnicos da Agricultura e da Saúde vão se encontrar com lideranças dos pescadores e com profissionais da Saúde da região, informando sobre os sintomas da doença nos animais, reforçando orientações sobre como proceder ao se deparar com uma ave com os sinais clínicos da enfermidade e divulgando os canais da Secretaria da Agricultura para notificação de casos suspeitos.

"O conceito de saúde única é que há uma interligação entre a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental, e isso é bastante perceptível no momento atual, em que estamos em vigilância para a influenza aviária no Rio Grande do Sul", explica a fiscal estadual agropecuária Flávia Fortes, da Seção de Epidemiologia e Estatística da Seapi.