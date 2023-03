Capão da Canoa abre seleção para escolher soberanas

A prefeitura de Capão da Canoa está com inscrições abertas para a escolha das soberanas do município, a partir desta quarta-feira (22). O concurso é destinado para jovens de 18 a 28 anos, moradoras do município, que terão a missão de representá-lo nas festas e eventos oficiais de 2023 e 2024.

As candidatas deverão realizar a sua inscrição presencialmente na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, localizada no 4º andar do Centro Administrativo, das 12h30min às 19h, até o dia 29 de março. A primeira etapa do concurso será realizada no dia 31 de março, às 15h, na Casa de Cultura Erico Verissimo. A segunda etapa contará com a participação das seis candidatas selecionadas na primeira fase, sendo submetidas a votação popular, de 1 a 7 de abril, nas redes sociais da Prefeitura. As três mais votadas serão eleitas as novas soberanas do município e o resultado final será divulgado no site e redes oficiais da Prefeitura no dia 10 de abril.

Para participar as candidatas devem atender os seguintes requisitos: ser brasileira do sexo feminino, ter idade mínima de 18 e máxima de 28 anos, ter domicílio em Capão da Canoa há pelo menos dois anos, ter o Ensino Médio completo, ter boa conduta e padrões de comportamento condizentes com o título almejado, não estar respondendo por nenhum processo civil ou criminal e não possuir vínculo com empresa ou outra que possa prejudicar ou impedir o cumprimento dos compromissos do concurso e do reinado. Serão aceitas as 20 primeiras inscrições. As inscrições são gratuitas e a candidata deverá, obrigatoriamente, representar pelo menos uma entidade ativa e com sede no município.