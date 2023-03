Rio Grande sedia jornada com 1,7 mil educadores

A 1ª Jornada Pedagógica do Rio Grande, evento realizado em parceria da Secretaria Municipal de Educação com o Sebrae RS, reuniu mais de 1.700 educadores da rede municipal de ensino na Sociedade Amigos do Cassino (SAC), tradicional clube da cidade. O encontro integra o eixo Educação Empreendedora, desenvolvido no município pelo Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae RS. Quem esteve no evento participou de uma série de atividades que envolveram palestras, oficinas, painéis, shows e experiências em um ambiente de inovação.

De acordo com Patrícia Ramos, superintendente de Gestão Pedagógica da pasta, o encontro pactuou o início do ano letivo da rede municipal de educação buscando a construção de uma educação significativa, inovadora e que conecte a comunidade escolar com o município, reforçando a questão do pertencimento. "Nosso principal objetivo foi plantar uma semente no sentido de que nós, enquanto educadores, precisamos inovar. E mostrar que essa inovação não tem que estar atrelada a um recurso tecnológico, mas que por diferentes abordagens a gente consiga trabalhar conteúdos, componentes e habilidades em sala de aula", destaca Patrícia.

Ela afirma que, por isso, a própria Jornada trouxe diversas oficinas onde os professores foram convidados a colocar a mão na massa e apresentar propostas de atividades para serem trabalhadas com os alunos na prática. Segundo Patrícia, a parceria com o Sebrae tem colaborado para reforçar competências integradas, voltadas à construção de projetos de vida, e para o desenvolvimento integral do estudante, estimulando seu protagonismo em diferentes faixas etárias. "Também é uma parceria fundamental por proporcionar soluções de aperfeiçoamento e valorização profissional de professores e gestores escolares", reforça.